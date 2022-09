Milano Fashion Week, la nuova edizione. Ritorno di Ferragamo, Boss e Monclèr

Presentata questa mattina a Palazzo Parigi la Milano Fashion week Womens Collection, in programma dal 20 al 26 settembre 2022. La kermesse, realizzata con il supporto del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di Ice Agenzia e del Comune di Milano, prevede 210 appuntamenti: 68 sfilate, di cui 61 fisiche e 7 digitali, 104 presentazioni fisiche, 7 presentazioni su appuntamento e 30 eventi.

Gli appuntamenti sono stati illustrati dal presidente della Camera nazionale della moda italiana, Carlo Capasa, alla presenza del sindaco di Milano Giuseppe Sala, dell'assessore comunale allo Sviluppo economico Alessia Cappello e del presidente di Ice Agenzia, Carlo Maria Ferro.

Il ritorno di Salvatore Ferragamo, Antonio Marras, Vivetta, Anteprima e Moncler

Tra le principali novità di questa edizione, il ritorno in calendario di Salvatore Ferragamo, Boss, Antonio Marras, Vivetta, Anteprima e Moncler e che festeggeranno rispettivamente il 30 e il 70 anniversario. La prossima edizione della Milano Fashion Week, vedra' il debutto sulla passerella di Bally, del progetto Stella Jean/Wami e di Matty Bovan, stilista inglese supportato da Dolce&Gabbana, che si è occupato della fornitura di tessuti e materiali, della realizzazione della collezione ed il finanziamento dello show.

Carlo Maria Ferro: "Dato complessivo dell'export italiano ancora in forte crescita"

Il presidente di Ice Agenzia, Carlo Maria Ferro, ha spiegato il perchè della vicinanza al settore fieristico: "Ieri abbiamo presentato il rapporto commercio estero che indica un dato complessivo dell'export italiano ancora in forte crescita, un 18% di crescita lo scorso anno, un 22% di crescita nei primi sei mesi di quest'anno. Il settore della moda ha fatto anche meglio, come avevamo previsto nel 20-21 a fine anno ha raggiunto i livelli 2019 nell'export e adesso sta continuando a crescere con un 21.9% nei 5 mesi del 2022, poi circa la meta' di questo trend viene da volumi, quindi da valori reali e da business per gli operatori del settore".