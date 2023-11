Milano: Federfarma, lutto per la morte di Alberto Ambreck

Si è spento oggi Alberto Ambreck, decano della storica farmacia milanese di cui e' stato titolare per oltre sessanta anni. Presidente di Federfarma Milano dal 1973 al 1997, di Federfarma Lombardia dal 1980 al 1994 e di Federfarma nazionale dal 1987 al 1992, Ambreck ha vissuto in prima persona i grandi cambiamenti sociali che hanno caratterizzato la storia del nostro Paese e l'evoluzione del ruolo stesso del farmacista. "A nome di tutti i farmacisti milanesi e lombardi, porgo le piu' sentite condoglianze alla famiglia di Alberto Ambreck, amico e stimato collega che, per tanti anni, ha guidato con encomiabile capacita' e lungimiranza l'Associazione provinciale, regionale e nazionale dei titolari di farmacia", dichiara commossa Annarosa Racca, Presidente di Federfarma Milano, Monza Brianza e Lodi e di Federfarma Lombardia.