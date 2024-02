Milano, Fedez cerca casa per stare vicino ai figli

Hanno fatto della loro vita di coppia, di fidanzati, di sposati, di mamma e papa', di imprenditori alle prese con due bambini e viaggi in localita' da sogno, un racconto aggiornato minuto per minuto, sempre telefono alla mano, un aggiornamento social costante. Ma ora il rapporto tra Chiara Ferragni e Fedez sembra arrivato al capolinea. Tutti parlano, senza essere smentiti, di una rottura arrivata dopo settimane di crisi, complici anche le inchieste che coinvolgono Chiara Ferragni, che certamente non hanno aiutato a rasserenare gli animi in quel di Citylife. Dove pare Fedez non viva gia' piu', volato a Miami con la sua assistente.

Milano, Fedez cerca casa: in affitto a 17 mila euro al mese

A questo punto Fedez starebbe cercando un appartamento vicino a quello dove ha vissuto fino a qualche giorno fa per stare vicino ai figli. Secondo quanto riporta Leggo.it il rapper avrebbe chiamato una nota agenzia immobiliare di Milano per cercare uno spazio adatto alle sue nuove esigenze: si tratterebbe - ha commentato Michel Dessì a Pomeriggio Cinque - di un "Un appartamento già arredato che ha un affitto di circa 17 mila euro al mese. Ho verificato alcuni appartamenti in affitto qua in questa zona e ci sono appartamenti piccoli che costano 5 mila euro al mese, ma ce ne sono anche alcuni che costano 35 mila euro al mese. Diciamo che 17 mila euro è una via di mezzo e dunque pare proprio che stia cercando casa a City Life per stare vicino ai bambini".