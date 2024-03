Milano, Fedez: Muschio Selvaggio era bel progetto, avanti in altro modo

Non c'è pace per Fedez. Ieri sera Striscia la notizia ha mandato in onda la notizia della consegna del Tapiro d’oro al cantante dopo l’annuncio dello stop del podcast Muschio Selvaggio. L’inviato del tg satirico gli ha chiesto se la colpa - secono lui- sia di Luis Sal, risponde: "Non mi piace additare colpevoli. È una situazione spiacevole perché era un bel podcast. Era un bel progetto, lo porterò avanti in altro modo".

Milano, Fedez: Muschio Selvaggio era bel progetto, avanti in altro modo

E sulle presunte voci per cui la rottura con Chiara Ferragni sarebbe solo una strategia per salvaguardare le loro aziende, afferma: "Non mi interessa smentire. Ognuno può pensare quello che vuole, io ho due fantastici bambini che sono la mia priorità, non voglio fare la lotta nel fango". Infine, l’inviato gli chiede se sia vero il gossip lanciato da un’influencer che ha dichiarato di aver visto il cantante baciare un’altra donna. "Tu hai visto dei video o delle foto? Sai che quell’influencer usciva con una canzone a mezzanotte dello stesso giorno?", conclude Fedez.