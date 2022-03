Milano, fermati due ragazzi su scooter rubato e con arnesi da scasso

Su scooter rubato senza patente al Parco delle Cave

A bordo di uno scooter rubato lo scorso 26 febbraio hanno tentato di scappare ma la loro corsa si è interrotta in via Quarti, a lato del Parco delle Cave, dove si sono impantanati. E' accaduto - riporta MiaNews - poco dopo prima della mezzanotte di ieri quando una volante della Polizia ha incrociato in via Viterbo, zona Bisceglie, lo scooter guidato da un sedicenne e con a bordo un 18enne: i due hanno accelerato e durante l'inseguimento hanno urtato e fatto sbandare l'auto di servizio. Una volta bloccati il 18enne e il 16enne, entrambi italiani, hanno fatto resistenza e con loro avevano una tronchesina e una spranga.

Il 18enne è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e indagato per ricettazione e danneggiamento aggravato in concorso. Al 16enne è indagato per gli stessi reati contestati al 18enne e un più per possesso ingiustificato di chiavi alterate e sanzionato per guida senza patente. E' inoltre risultato che il più giovane dei due è stato arrestato per furto in abitazione il 23 dicembre 2020, mentre il 22 ottobre 2021 era stato messo in affidamento in prova dal Tribunale dei Minori dopo esser stato denunciato per ricettazione.