Milano, fermati i rapinatori del milanista Castillejo



Due uomini di 30 anni sono stati fermati dalla polizia per la rapina ai danni del giocatore del Milan Samu Castillejo. In piazza Principessa Clotilde, i due, di cui uno armato di pistola, avevano minacciato il calciatore, sottraendogli l’orologio che aveva al polso, del valore di 80mila euro. Quindi si erano dati alla fuga a bordo di due distinti motoveicoli.



Castillejo nel pomeriggio di ieri si è presentato in questura per sporgere denuncia. Una pattuglia della sottosezione della polizia stradale di Arezzo, durante un controllo nell’area di servizio Bettolle dell’autostrada A1, ha fermato due persone a bordo di una autovettura, che avevano con se’ un orologio di valore, dello stesso modello e marca di quello sottratto al giocatore del Milan. Castillejo, ancora presente negli uffici della Squadra mobile, ha riconosciuto tramite una foto l’orologio ed il riscontro definitivo è arrivato con il raffronto della referenza indicata dal giocatore. Pertanto i due uomini, sono stati sottoposti a fermo dalla polizia stradale di Arezzo.