Milano, festa dei Sentinelli con Lucy Salani, trans sopravvissuta a Dachau

Iniziata a Milano la prima festa dei Sentinelli, inaugurata nella serata di venerdì 9 settembre da Lucy Salani, l'unica transessuale italiana che e' stata prigioniera del campo di concentramento nazista di Dachau. Lucy, che ha 98 anni, ha voluto portare la sua testimonianza all'inaugurazione della mostra, che si tiene al Tempio del Futuro Perduto, dedicata a quello che hanno chiamato 'Omocausto', lo sterminio dimenticato degli omosessuali da parte del nazifascismo.

La testimonianza di Lucy Salani: "Terribile essere trans durante il fascismo"

Lucy, nata come Luciano Salani, e' stata imprigionata nel campo come soldato dopo aver disertato. Per lei l'operazione per diventare donna e' arrivata negli anni '80 a Londra. "Era terribile durante il fascismo essere transessuale - ha raccontato -, quando mi prendevano erano a gruppi. Mi battevano e mi picchiavano, mi facevano fare delle cose schifose. Mi imbrattavano con il catrame e mi hanno rasato. Ho subito anche questo, ho preso le botte dai fascisti perche' mi ero atteggiato a donna e per loro questo era inconcepibile". Durante la prigionia a Dachau il suo compito era quello di "portare i cadaveri alla cremazione - ha raccontato -, tutte le mattine dopo l'appello ero obbligata a trasportare i corpi dalle baracche. Dovevamo stenderli tutti in fila e mettere un nastrino col numero perche' li' le persone non avevano un nome ma solo un numero".

Lucy Salani a Milano: "Elezioni, temo un ritorno all'era fascista"

Lucy Salani, che all'eta' 98 anni da poco compiuti e' ancora una attivista, e' preoccupata per la situazione dei diritti in Italia, anche in vista delle elezioni che potrebbero portare al governo Fratelli d'Italia. "Al momento l'Italia non vedo che fara' una bella fine sui diritti. Adesso e' in sospeso ma quel sospeso che fa paura e non vorrei che tornassimo all'era fascista. Non vorrei questo - ha spiegato -. Io penso che Giorgia Meloni lo sappiano tutti cos'e'