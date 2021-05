Milano, festa in casa per 24 norvegesi: tutti multati

Ventiquattro norvegesi in un appartamento di Milano per festeggiare il Giorno della Costituzione. E' finita con tutti i partecipanti multati con una sanzione da 400 euro per violazione delle normative anti Covid. E' accaduto nella serata del 17 maggio in via Boscovich a Milano, dove i carabinieri sono intervenuti su segnalazione di un residente esasperato per gli schiamazzi e l'alto volume della musica. I ragazzi, tutti universitari in Erasmus alla Bocconi, hanno cercato di giustificarsi con l'importanza delle celebrazioni nel loro Paese di origine. Ma questo non ha consentito loro di evitare la multa.