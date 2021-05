Milano, Fi: Fondo di garanzia affitti per esercizi pubblici e commerciali

Forza Italia propone di istituire Fondo di garanzia affitti per esercizi pubblici e commerciali. La Giunta approfondirà questa settimana in Commissione la richiesta di FI sul bilancio . " Un fondo di garanzia costituito con 20 milioni del Comune e contributi da altri soggetti istituzionali come Camera Commercio, Cariplo, Regione" dice Fabrizio De Pasquale capogruppo FI " Oggi migliaia di esercizi rischiano di chiudere perché non possono pagare affitti. Il Fondo potrebbe anticipare un 30/40% delle somme dovute ai proprietari senza esigere interessi. Una parte potrebbe anche essere a fondo perduto. Così anche molti piccoli proprietari immobiliari che vivono con la rendita degli affitti avrebbero un po di respiro e si eviterebbe una spirale di sfratti e contenziosi. Importante è agire subito prima che la bomba affitti commerciali metta in crisi aziende , lavoratori e proprietari immobiliari. Questo fondo avrebbe una platea di almeno 10.000 esercizi alle prese con affitti", conclude Fabrizio De Pasquale.