Milano, fiaccolata per Israele: c'è anche Forza Italia

Anche Forza Italia martedì 10 ottobre alle 18.30 al sit in con fiaccolata davanti al Memoriale Della Shoah Di Milano Piazza Piazza Edmond Jacob Safra, 1. Spiega il consigliere del municipio 1 Giampaolo Berni Ferretti: "Forza Italia è da sempre per un Mediterraneo luogo di Pace, benessere e sviluppo: Mediterraneo un mare che unisce" Israele è un esempio di democrazia in un Medio Oriente ed una costa sud del Mediterraneo (il Magreb) e le economie dei suoi Paesi che vanno sempre più integrate con l'UE. Assistiamo in queste ore all' aggressione verso Israele ed anche dei suoi civili (donne e bambini) che vengono nella migliore delle ipotesi trasformati in ostaggi. Forze conservatrici ed antidemocratiche, col sangue cercano di "reprimere" e "minacciare" il fondamentale diritto all'autodeterminazione del popolo ebraico". La partecipazione al sit in è per ribadire che "stiamo con Israele senza se e senza ma"