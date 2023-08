Milano, Fight Camp dedicato ai bambini con paralisi cerebrale

Il Camp Fight è un evento dedicato ai bambini con paralisi cerebrale, volto a promuovere l'attività fisica adattata e la partecipazione sociale. Attraverso una serie di attività coinvolgenti e educative, i partecipanti hanno l'opportunità di crescere, imparare e connettersi con coetanei che condividono esperienze simili.



Fight Camp, attenzione anche al benessere psico-sociale dei bambini

L’esclusiva formula del Fight Camp tra sport e riabilitazione si terrà quest’anno a Milano fino al 20 agosto prossimi: 7 giorni di attività intensive per bambini provenienti da diverse regioni d’Italia e dall’estero, in età dai 6 ai 13 anni e con disabilità di paralisi cerebrale infantile, che potranno esercitarsi in nuovi sport bimanuali e attività di potenziamento cognitivo, grazie all’apprendimento imitativo con il proprio tutor e con i compagni di gioco. Per loro sarà puro divertimento, per la famiglia un beneficio ulteriore dato dall’utilizzo della pausa estiva in attività finalizzate, con una forte attenzione anche al benessere psico-sociale dei bambini e delle bambine.

Milano, Fight Camp: lezioni di difesa personale

Questa sesta edizione del Fight Camp avrà luogo presso una sede centrale ed accessibile a Milano ed è un’opportunità offerta gratuitamente dalla Fondazione Fightthestroke ad un massimo di 16 bambini (con un impatto su oltre 100 adulti tra terapisti, istruttori, ricercatori, caregivers) che insieme porteranno avanti un training intensivo di potenziamento motorio, cognitivo e di avviamento allo sport. Nel contesto del Camp Fight, una iniziativa dedicata ai bambini affetti da paralisi cerebrale, si terrà una straordinaria lezione di difesa personale basata sul metodo Systema. L'istruttore responsabile della lezione sarà l’istruttore di arti marziali e psicoterapeuta Giuseppe Iannone. Systema è un sistema di combattimento che si basa sulla comprensione dei principi universali del movimento umano e sulla gestione dello stress. Questo metodo si adatta particolarmente bene alle esigenze dei partecipanti con paralisi cerebrale, poiché enfatizza la flessibilità, la consapevolezza corporea e la capacità di adattarsi alle diverse situazioni.

Milano, Fight Camp: migliorare la fiducia in se stessi

L'obiettivo principale di questa lezione sarà di offrire ai giovani partecipanti uno spazio sicuro per esplorare il loro potenziale fisico e migliorare la loro fiducia in se stessi. Attraverso esercizi di respirazione, movimento e consapevolezza, i ragazzi avranno l'opportunità di sperimentare il loro corpo in modo nuovo. La lezione non si concentrerà sulla competizione, ma piuttosto sulla collaborazione e sull'empowerment individuale. Giuseppe Iannone, istruttore qualificato nel metodo Systema Milano, psicologo e psicoterapeuta, ha un’esperienza decennale nell'insegnamento di queste tecniche a persone di tutte le età e abilità. La sua passione e la sua dedizione nel rendere l'arte marziale accessibile a tutti sono diventate evidenti attraverso i suoi successi passati e la scuola Systema Milano che ha fondato nel 2007. Il Camp Fight rappresenta un'importante opportunità per i bambini con paralisi cerebrale di scoprire nuovi modi di esprimere se stessi e di superare sfide apparentemente insormontabili. La lezione di difesa personale con il metodo Systema si inserisce perfettamente in questo contesto, fornendo strumenti pratici per il miglioramento fisico ed emotivo.