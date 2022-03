Milano: fino a quando resteranno accesi i termosifoni?

Arrivo della primavera e ritorno dell'ora legale. L'inverno, almeno secondo il calendario, è alle nostre spalle. Ma sino a quando andranno ancora i termosifoni? Domanda quest'anno ancora più opportuna, stanti i rincari sui prezzi dell'energia e della fornitura di gas a causa della guerra in Ucraina e dell'inflazione.

Termosifoni in funzione a Milano sino al 15 aprile

Ha fatto il punto un articolo di Milano Today: chi è dotato di riscaldamento autonomo ha già cercato di contenenere i consumi, ma condomini, negozi ed uffici hanno una scadenza tassativa: quella del 15 aprile, data che segna la fine della stagione termica iniziata il 15 ottobre, in cui è possibile accendere i termosifoni sino ad un massimo di 14 ore al giorno. Solo in casi eccezionali i Comuni possono decidere se anticipare o prorogare tali scadenza, in base all'andamento meteorologico. Fuori dalla finestra che va dal 15 ottobre al 15 aprile, gli impianti possono essere tenuti accesi per un massimo di sette ore giornaliere, ma sempre rispettando quelli che sono i valori massimi fissati a 20 gradi per gli edifici residenziali.

Accensione dei termosifoni, la legge italiana e le zone climatiche

E' così in tutta Italia? No, la legge che regolamenta l'accensione dei termosifoni ha suddiviso il Paese in sei zone climatiche. Milano si trova nella zona climatica E assieme a diverse altre città del Nord e località montuose.

Leggi anche:

" Guerra, "Esercito italiano pronto a difendere confini e democrazia"

Ucraina, rischio poliomielite, tubercolosi, HIV. Bomba parallela alla guerra

Green Pass e limitazioni, l’agonia continua per un altro mese