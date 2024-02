Milano, fiori in ricordo di Navalny: interviene la Digos

La Digos ha identificato nel pomeriggio di domenica 18 febbraio una dozzina di persone che a Milano hanno voluto onorare la memoria di Alexei Navalny deponendo alcuni fiori sotto la targa in ricordo di Anna Politkovskaya in Corso Como. A intervenire è stata una pattuglia di passaggio destinata ad altro servizio.

L'associazione Annaviva: "Eravamo solo venuti a deporre dei fiori..."

Tra le persone identificate alcuni esponenti dell'associazione Annaviva, che promuovere libertà di stampa e tutela dei diritti umani nell'est Europa. Ha raccontato a Repubblica Marina Davydova: "Dopo l’uccisione di Navalny ci siamo mobilitati e siamo andati a mettere dei fiori in corso Como, volevamo avere insomma un momento di raccoglimento, ma eravamo pochi, una dozzina al massimo. Ci siamo trovati sotto la targa per Anna Politkovskaja, grande giornalista russa assassinata a Mosca il 7 ottobre 2006: il suo omicidio non è stato il primo e neanche l’ultimo della lunga lista di crimini commessi contro le decine e decine di giornalisti e oppositori del regime di Putin. Avevamo creato un evento Facebook e a differenza di altre iniziative che abbiamo promosso, in questo caso non abbiamo chiesto l’autorizzazione perché era solo una deposizione di fiori. Eravamo noi dell’associazione e sono venuti anche alcuni cittadini russi, ma appena arrivati sul posto si sono avvicinate tre persone che hanno cominciato a chiedere i documenti ai presenti".

Sensi (Pd): "In che Paese siamo?"

La vicenda è subito divenuta politica. Con il senatore Pd Filippo Sensi che ha proposto un’interrogazione parlamentare al ministro degli Interni Piantedosi. "Chiederemo conto di che Paese siamo", ha scritto su X. Riflettori dunque puntati sul presidio che è stato promosso per le 19 di oggi in piazza Scala, indetta dall'associazione liberale Ponte Atlantico e dalla Comunità dei russi liberi di Milano. Hanno già aderito Azione, Italia Viva, +Europa e altre forze politiche.