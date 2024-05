Milano: focus su scuole, piazze aperte e strade con limite 30

"Un elemento di novità che l'assessora Arianna Censi portera' in giunta nei prossimi giorni e' quello che chiamiamo Quadrilatero a traffico limitato. Sara' una innovazione importante perche' di fatto togliera' il traffico privato". L'ha spiegato il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, durante la presentazione dei lavori della task force per la sicurezza stradale e la mobilita' attiva costituita a settembre 2023 e coordinata dal consigliere Marco Mazzei. "Preannuncio che la Ztl, da dopo le vacanze, funzionera' 24 ore al giorno e 7 giorni su 7. Chi ci abita e ha un parcheggio, oppure taxi, medici, potranno entrarci, per il resto ci sara' un limite preciso all'ingresso nel Quadrilatero". Si tratta di una delibera di indirizzo che includera' alcune misure come le piazze aperte pedonali, strade a 30 all'ora in prossimita' delle scuole, Ztl quadrilatero, e l'individuazione di zone sicure per nuovi incroci milanesi previsti dal piano che comprendono cuscini berlinesi e quattro attraversamenti pedonali anziche' tre a ridosso delle scuole che affacciano su strade dove sara' imposto il limite di 30 all'ora.

Milano, un centinaio di strade a 30 chilometri orari e 10 piazze aperte

A proposito di strade e piazze pedonali, il sindaco, durante l'appuntamento aperto alla citta', ha poi sottolineato due misure sulla mobilita' collegate al piano. Innanzitutto "abbiamo preso la decisione di partire da dopo le vacanze, inizio anno scolastico, con un centinaio di strade a 30 chilometri orari e 10 piazze aperte in prossimita' delle scuole". Inoltre, per le Olimpiadi, "creeremo nuove piazze pedonali e chiameremo questo progetto 'Strade e piazze olimpiche'", ha detto Sala. "Saranno pedonali piazza Santo Stefano, piazza Edison e via Durini". Da dopo le vacanze, ha proseguito Sala, il Comune avviera' un piano di comunicazione che si chiama 'Milano Futura Ora' realizzato in collaborazione col C40, rete internazionale di 100 sindaci attivi contro la crisi climatica. Quattro i pilastri su cui si regge il piano coordinato da Mazzei: cura delle scuole; sicurezza sulle strade; qualita' dell'aria; logistica a basso impatto. "Queste azioni - ha concluso Sala - ci auguriamo che siano sostenute dai milanesi. Parliamo di un piano modulare e aperto ai contributi di tanti, che da' alcuni spunti e ipotizza alcune azioni con una certa precisione. Parliamo di impegni concreti, non di desiderata".