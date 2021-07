Milano, folla in Duomo e tram presi d’assalto per la vittoria degli Azzurri

Europei: Milano, piazza Duomo stracolma di tifosi



Notte fi festeggiamenti anche a Milano per la vittoria degli Azzurri. In Piazza Duomo si sono riversati migliaia di milanesi per celebrare vittoria della Nazionale agli Europei. Nonostante le transenne, il monumento a Vittorio Emanuele II e' stato preso d'assalto da centinaia di giovani che ci si sono arrampicati. Il trionfo azzurro è stato celebrato con fumogeni, fuochi d'artificio, sventolio di bandiere tricolori e cori. Nelle vie del centro il traffico e' andato subito in tilt per i caroselli delle auto mentre le strade sono percorse da un fiume di persone che cerca di raggiungere la piazza.

Solo il sagrato davanti alla cattedrale e la Galleria Vittorio Emanuele sono state 'risparmiate' dalla marea di tifosi azzurri, in stragrande maggioranza giovani. Le due zone sono state presidiate dalle forze ordine, mentre nel centro della piazza continua ad affluire un ingente numero di persone.

Anche nel Giardino della Triennale dopo la parata di Gigio Donnaruma dell'ultimo rigore inglese il pubblico e' schizzato in piedi urlando e abbracciandosi collettivamente. Poi il canto dell'inno d'Italia e l'oramai classico 'Po-popo-po'.