Le immagini dello scontro in via Marsala (Corriere Tv)

Milano, follia in via Marsala. Ubriachi distruggono 8 auto in sosta

Nel pomeriggio di ieri, givoedì 3 novembree, in via Marsala, nei pressi dell'incrocio con via Solferino a Milano, una Golf si è schiantata contro alcune vetture parcheggiate. Dallo scontro, per fortuna, non sono usciti feriti. Il peggio è stato evitato perchè la Golf avrebbe potuto travolgere alcuni pedoni.

Nell'auto due uomini alterati dall'alcol

Secondo quanto riportato da Milano Today, a bordo della vettura c'erano due uomini, imn evidente stato di alterazione a causa dell'alcol. Dopo essersi schiantato rischiando di uccidere qualcuno, è stato bloccato dai passanti, che hanno immediatamente chiamato la polizia. Sulla Golf sono state trovate bottiglie e lattine vuote. I due, sembra di nazionalità straniera, sono stati fermati e denunciati.

Il traffico in zona è andato in tilt. I rilievi e le indagini sono in mano ai ghisa di piazzale Beccaria, che hanno chiuso la strada per permettere ai soccorritori di lavorare.