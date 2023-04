Milano: Forza Italia torna in Municipio 1 con Berni Ferretti

L'avvocato Gianpaolo Berni Ferretti rientra in Forza Italia. E gli azzurri in questo modo ritrovano un proprio rappresentante nel Municipio 1 di Milano. Per Berni Ferretti l'obiettivo è "riprendere una politica laica e liberale, contraddistinta da azioni amministrative di stampo riformista. Forza Italia è sempre stata la mia casa dal 1993 e sono certo che in questo particolare momento sia possibile portare avanti questo disegno, tutti insieme e convintamente".

Forza Italia, Sorte e Rossello: "Siamo l'unica casa dei moderati"

La decisione di riprendere il suo impegno direttamente nelle file del partito è stata presa assieme al coordinatore regionale della Lombardia, Alessandro Sorte, e al coordinatore cittadino di Milano, Cristina Rossello. "Forza Italia - hanno dichiarato Sorte e Rossello - si conferma così l'unica casa dei moderati, il punto di riferimento per chi crede in una visione liberale, europeista e atlantista, per sempre essere dalla parte giusta della storia".