Milano, Free Now lancia un nuovo mezzo di trasporto in app: la mongolfiera

Milano, Free Now lancia un nuovo mezzo di trasporto: la mongolfiera

Milano si prepara a volare alto. Nel vero senso della parola. FREE NOW, la app della mobilità in Europa, continua nell’impegno della sua missione: consentire a chiunque di spostarsi in piena libertà. Grazie all'ampia offerta della flotta FREE NOW, muoversi per Milano è davvero facile con taxi, monopattini elettrici, scooter, biciclette e car sharing, ma se si desiderasse invece viaggiare oltre le strade urbane, cosa si potrebbe fare?

Da venerdì 13 fino a domenica 15 maggio in prossimità di Piazza Gae Aulenti, presso la Biblioteca degli Alberi di Milano (BAM), sarà possibile salire gratuitamente a bordo della mongolfiera FREE NOW e vivere un’esperienza unica nel cielo di Milano. Un pallone aerostatico di 12m di diametro spiccherà il volo tra i grattacieli di Porta Nuova regalando una vista unica sulla Madonnina e su parco Sempione. Per prenotare il volo e godere dell'incredibile vista sulla città, è sufficiente scaricare o aprire l'applicazione gratuita FREE NOW e scegliere il giorno e l’ora preferita, assicurandosi l'esperienza suggestiva di volare a 50 metri d’altezza. Inoltre, accanto alla zona di volo, verrà allestita una vera e propria area demo in cui sarà possibile prenotare ed effettuare test drive dei mezzi di trasporto di micromobilità disponibili sulla piattaforma FREE NOW: biciclette e monopattini elettrici dei i principali operatori tra i quali Dott, TIER and Voi Technology. Senza dimenticare l’offerta di car sharing e corse in taxi.