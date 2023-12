Milano: fuga di gas, evacuati 70 condomini in zona Martesana

Uno stabile di cinque piani in via Falconi 8, quartiere Gorla, a Milano e' stato evacuato dai vigili del fuoco per una fuga di gas che ha interessato in maniera particolare gli scantinati del palazzo. Settanta le persone che hanno dovuto lasciare i propri appartamenti per permettere alle squadre di soccorso di mettere in sicurezza l'area. Non si registrano feriti o intossicati.



La prima chiamata di soccorso e' giunta al centralino di via Messina intorno alle 10. Sul posto sono subito arrivarte un'autopompa di Sesto San Giovanni e nucleo Nbcr al lavoro i rilievi.