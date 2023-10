Milano, fuga di gas all'istituto Natta: quattro studenti ricoverati

L'Istituto superiore Natta di Milano e' stato parzialmente evacuato intorno alle 11 e 30 per la fuoriuscita di gas metano da una conduttura esterna alla scuola. Quattro studenti tra i 18 e i 19 anni sono stati ricoverati in codice verde con cefalea e nuasea da ricondurre all'inalazione del gas. Altre quattro persone sono state visitate dai sanitari del 118 ma non presentavano sintomi tali da richiedere cure ospedaliere.

Secondo quanto spiegato dalla Polizia Locale, quando alcuni studenti hanno cominciato a sentire odore di gas, la dirigenza scolastica ha autonomamente deciso per lo spostamento in cortile di ottocento ragazze e ragazzi, nel punto di raccolta previsto dal piano di emergenza, per tutti i presenti. Verso le 12 il rientro.