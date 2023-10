Milano, fumo sulla banchina della metro: treno evacuato a Cordusio

I vigili del fuoco sono intervenuti alla fermata Cordusio della M1 per fumo sulla banchina direzione Sesto. Il convoglio è rimasto fermo a porte chiuse dopo aver fatto evacuare tutti i passeggeri, fanno sapere i vigli del fuoco, intervenuti con 5 mezzi. La circolazione in direzione Sesto è stata bloccata in via cautelativa. I vigili del fuoco hanno provveduto a raffreddare il sistema di ventilazione da dove usciva il fumo. Atm spiega che la linea è chiusa tra San Babila e Cairoli e sono stati predisposti servizi bus sostituitivi. A Duomo non si può cambiare con M3. Iscriviti alla newsletter