Milano, furti in abitazione: sgominata banda di ladri



La squadra mobile di Milano ha sgominato una banda di cittadini georgiani gravemente indiziata di diversi furti in appartamento consumati e tentati tra agosto e settembre 2021 a Milano e Torino tra cui un raid ai danni di 45 box ubicati in zona Lambrate. Gli indagati sono stati sottoposti a un provvedimento di fermo emesso dal pm Paolo Storari in piu' citta' d'Italia. In particolare, due di loro sono stati rintracciati dagli agenti della seconda sezione, guidati da Vittorio La Torre e diretti da Marco Cali', a Torino, dove si erano portati da pochi giorni, un terzo a Roma e il quarto a Milano.



Sempre nel capoluogo lombardo e' stato arrestato un altro cittadino georgiano, destinatario di un provvedimento cautelare emesso dal gip di Torino in quanto appartenente a una diramazione locale della mafia georgiana finalizzata ai furti in abitazione. Nella Capitale, invece, un sesto georgiano, facente parte della banda, e' stato arrestato per essere rientrato nel territorio dello Stato senza le dovute autorizzazioni pur essendo destinatario di un provvedimento di espulsione risalente all'anno 2018.

