Milano-Genova in un'ora, il "miracolo" del terzo valico

Da Milano, Genova sarà raggiungibile in un’ora circa, contro gli attuali 85 minuti dei treni più veloci. Questa una delle novità legate al Terzo Valico. "Ricordo che tra Terzo Valico e Nodo di Genova saranno investiti 7miliardi e mezzo di euro". Lo ha detto l'amministratore delegato del gruppo Ferrovie dello Stato, Luigi Ferraris, al termine della visita del premier nella galleria di Fegino del Terzo Valico. "Abbiamo illustrato al presidente anche quanto questo impatti non solo sulla citta' di Genova e sulla Liguria, ma anche sull'intero Paese in termini di maggiore connettivita' di collegamento con Milano e Torino e sul processo di sviluppo, cosi' come ci mette a pieno titolo nella dorsale che va dal Nord Europa fino a Genova per i corridoi delle merci", ha sottolineato l'ad.



Milano-Genova in un'ora, nel 2024-2025 il collaudo del tunnel

"Il programma - ha ricordato l'ad delle Ferrovie dello Stato - prevedeva a fine 2024 l'ultimazione della galleria e si sta lavorando in funzione di questo obiettivo ma dobbiamo evidentemente sempre aggiornare le nostre previsioni in funzione anche delle complessità oggettive di un'opera come questa. E' importante procedere veloce ma sempre con attenzione alla sicurezza, questa è la priorità". "Penso che ragionevolmente - ha concluso Ferraris - nel 2024-2025 avremo l'ultimazione ed il collaudo del tunnel. L'obiettivo è quello di realizzare un collegamento Genova-Milano-Torino che permetta di muoversi in un'ora o sotto l'ora sulle tre distanze"