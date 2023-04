Da Milano a Genova in treno in 53 minuti entro il 2028

Entro il 2028 sara' possibile coprire in treno la distanza Genova-Milano in 53 minuti nell'ambito dei lavori del Terzo Valico. Lo ha detto Luigi Ferraris, amministratore delegato delle Ferrovie dello Stato, a margine del convegno "Ports of Genoa: potenziamento del trasporto ferroviario merci", ospitato a Palazzo San Giorgio, sede dell'Autorita' di sistema portuale di Genova e Savona. "Di per se' il Valico non basta, altrimenti si crea un "collo di bottiglia" - ha spiegato - dobbiamo creare le condizioni perche', una volta usciti dal tunnel, si prosegua con la stessa velocita' e potenza".

Ferraris ha spiegato che questo aspetto "non era nel Pnrr, lo abbiamo inserito nel contratto di programma ed e' un intervento diviso in varie fasi, tra Tortona e Milano sono tre pezzi, diciamo: tutti e tre verranno portati a regime in modo da avere la velocita' massima a 200 km/h. Questo ci consentira' di coprire il target di 53 minuti per i passeggeri tra Genova e Milano. E' ragionevole pensare - ha concluso Ferraris - che tra 2027-2028 sara' pronto". Attualmente la tratta si copre in un'ora e mezzo, due ore a seconda della tipologia di treno passeggeri.