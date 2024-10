Milano, Giovanati (FI): "Sicuri che una persona sia donna solo se è mamma"

"Per essere sicuri che una persona sia una donna deve essere mamma". Polemica in consiglio comunale a Milano per le parole della consigliera di Forza Italia Deborah Giovanati, da poco 'migrata' dalla Lega. In aula ieri sera si stava discutendo un emendamento del Pd al nuovo regolamento della commissione paesaggio, a prima firma delle consigliere Pd Angelica Vasile e Diana De Marchi, per alzare a 7 su 15 (anziche' 6) il numero di donne. "Voglio la garanzia che quei 7 componenti siano donne. Per me, in questo momento, l'unico modo di avere la certezza e' che siano mamme", ha affermato Giovanati, sostenendo che a sinistra spesso venga fatta confusione su cosa sia una donna: "Ma che cosa sono le donne? Non esistono piu', possiamo essere un giorno una cosa e un giorno un'altra, liberateci dalle categorie maschile e femminile". Se invece una e' mamma, il pensiero della consigliera, "li' non c'e' alcun dubbio".

Capelli (Pd): "Da Giovanati parole da ventennio"

Commenta oggi il segretario milanese del Pd Alessandro Capelli: "È evidente che a destra c’è un problema evidente nel distinguere le parole. Ad esempio la differenza tra sesso e genere. Complimenti alla consigliera Deborah Giovanati, che ha dato voce al peggior maschilismo con le sue dichiarazioni. Le sue frasi forse sarebbero risultate attuali giusto durante il ventennio. Giovanati ha espresso una cattiveria inaccettabile contro le donne senza figli: un insulto a chi sceglie di non averne e una crudeltà violenta nei confronti di chi, per ragioni di forza maggiore, non ha potuto diventare madre. Ma è davvero questo il criterio con cui vogliamo definire cosa significhi essere una donna? Quando si conferiscono incarichi di rilievo a un uomo, qualcuno si preoccupa di verificare se sia padre? È ridicolo anche solo pensarlo, eppure, secondo Giovanati, la maternità diventa un criterio identitario per le donne. Proprio mentre scrivo, il Comune di Milano sta presentando un importante bilancio di genere. Siamo sicuri che i milanesi e le milanesi abbiano voglia di guardare al futuro e non tornare indietro a un secolo fa."