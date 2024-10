Milano: giovane aggredito e accoltellato al collo durante una rapina

Un ragazzo di 22 anni è stato brutalmente aggredito e accoltellato al collo durante una rapina. Il fatto è avvenuto nella notte tra domenica e lunedì, attorno all'1.30 nei pressi dell'ingresso del parco Martesana, lungo via Stamira D'Ancona a Milano. Sul posto sono subito intervenuti i soccorsi dell'Agenzia regionale emergenza urgenza, che hanno trasportato il giovane in ospedale in codice giallo, dopo una prima valutazione in codice rosso. Le forze dell'ordine, con il Nucleo Radiomobile dei carabinieri, sono ora impegnate a indagare sull'accaduto per far luce sulle dinamiche dell'episodio, che ha sconvolto la tranquillità della zona.