Milano, giovane denuncia stupro di gruppo dopo serata in discoteca

Una ragazza di 21 anni di origini sudamericane ha denunciato di aver subito una violenza sessuale di gruppo all'alba dopo una serata in discoteca in zona corso Como. La giovane intorno alle 7.30 e' scesa nella fermata gialla della metropolitana di Maciachini e ha chiesto aiuto a un dipendente dell'Atm. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 e gli agenti delle Volanti della questura.

Milano, ragazza trasportata in codice giallo al centro antiviolenza

Ai poliziotti avrebbe riferito di essere uscita dal locale ed essere stata avvicinata da alcuni sconosciuti che l'avrebbero stuprata. Inoltre, non ricorderebbe il luogo preciso dell'aggressione sessuale e di come sia arrivata a Maciachini. E' stata trasportata in codice giallo al centro antiviolenza della clinica Mangiagalli. Le indagini sono affidate alla squadra mobile.