Milano, gli rubano il portafoglio e gli svuotano il conto in banca

Gli hanno rubato il portafoglio e poi svuotato il conto in banca. La triste storia ha visto protagonista un pensionato di 69 anni di Milano, che ora non sa come andare avanti e dice di dover fare l'elemosina. "Mi hanno preso tutto quello che avevo, non posso neppure comprarmi da mangiare. Non ho nessuno, nessun familiare. Da quando è mancato mio papà non ho persone a cui chiedere aiuto. Sono da solo".

Milano, gara di solidarietà per il pensionato derubato

Daniele Felletti, questo il nome dell'uomo, si era ritrovato a dover sopravvivere per quindici giorni con poco meno di 60 euro, i pochi euro che aveva prelevato poco prima un bancomat. I ladri erano andati subito a ritirare quanti più soldi possibile da altri due bancomat e poi avevano speso circa 500 euro in dispositivi elettronici, come riporta Il Corriere della Sera. Per fortuna tra vecchi amici e semplici cittadini c'è stata una gara di solidarietà per dargli una mano e cercare di aiutare Daniele per fargli passare un Natale sereno e fargli dimenticare questa brutta storia.