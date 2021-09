Milano, grande successo per l'edizione 2021 di Orticola



di Lorenzo Goj



Si chiude oggi l'amatissima mostra botanica Orticola, presente a Milano dal 1866, che da allora è saltata solo tre volte: per le due guerre mondiali e per la pandemia dello scorso anno, adesso torna, per la prima volta in una Edizione Speciale Autunnale. Le piante protagoniste saranno dunque diverse dall'abituale evento primaverile, ma tutta la scenografia sarà altrettanto interessante!

Al via dal 16 al 19 settembre, il 16 pomeriggio il sindaco Beppe Sala è andato a spasso tra i fiori con la famiglia Foglia, sponsor attraverso Ceresio Investors, che da 10 anni rende possibile la realizzazione di questo grande evento, oggi così simbolico per la ripartenza di Milano e del nostro Paese.

Orticola di Lombardia ha luogo da oltre un decennio grazie al Corporate Partner Ceresio Investors, gruppo bancario svizzero che ha sostenuto la manifestazione in tutte le sue forme ed espressioni e che dal 2019 affianca l'Associazione Orticola di Lombardia contribuendo concretamente a promuovere e sensibilizzare l’opinione pubblica a favore della cultura del verde con vari progetti culturali.

“Ceresio Investors è ormai l’undicesimo anno che sostiene Orticola e lo abbiamo fatto anche durante il lock down”, ha commentato Giacomo Foglia, di Ceresio Investors, Corporate Partners della manifestazione. “È bello rivedere Milano che rifiorisce, proprio in tutti i sensi e siamo felicissimi di supportarla e di aver potuto fare e organizzare l’edizione 2021, grazie a tutta l’associazione Orticola e ai suoi volontari”.

Come ogni anno, i proventi di Orticola di Lombardia sono destinati al verde cittadino. In particolare, a seguito della convenzione con il Comune di Milano, una parte è destinata ai Giardini Pubblici Indro Montanelli e, in particolare, alla sistemazione e cura dell’Aiuola dei Cerbiatti, di fronte al Museo Civico di Storia Naturale, e al Giardino Perego di via dei Giardini.

Orticola ha dotato l’aiuola di un punto a cui potersi collegare per irrigare e ha messo a dimora una serie di piante, tra cui il Phormium o Lino della Nuova Zelanda, una pianta a fogliame persistente, nastriforme e variegato; l’Ophiopogon japonicus, volgarmente conosciuto come mughetto rosa o del Giappone, una specie che produce foglie lunghe e bacche di colore blu intenso, molto adatte per le aiuole ombreggiate, Liriope spicata ‘Silver Queen’, una sempreverde, molto rustica, che può resistere da meno 15°C, al pieno sole, all’ombra piena e alla siccità; la Acaena microphylla, una perenne sempreverde poco conosciuta, appartenente alla famiglia delle Rosaceae, la stessa del melo e del pero, e originaria della Nuova Zelanda. La disposizione delle diverse specie all’interno dell’aiuola riprende il disegno originale dell’aiuola per richiamare la geometria della mosaicoltura formale della tradizione italiana.

Tra gli stand, tante new entry. Tra queste, Hedera, con sede a Briosco (MB), un innovativo concetto di vertical garden che permette di beneficiare della vegetazione, sia per scopi di coltivazione sia di decoro, con tempi di manutenzione ridotti al minimo e l’utilizzo di materiali compositi ecosostenibili. Un’esperienza green per far nascere e crescere il verde dove il verde non c’era.

Tornando ai Giardini Montanelli, Orticola si è occupata del restauro delle nuove bacheche informative, poste in prossimità dei suoi ingressi, e dell’aggiornamento, in accordo con il Comune di Milano, e della fornitura delle nuove mappe, che permettono, non solo di orientarsi all’interno del parco, con informazioni pratiche e indicazione dei principali punti di riferimento, ma diventa un’occasione unica per visitare i Giardini Pubblici in modo diverso, più approfondito e ricco di contenuti multimediali, direttamente consultabili grazie alla presenza di un QR code, sia a proposito degli alberi più significativi sia delle statue presenti.

Un altro progetto sono le panchine in teak di Ceresio Investments in giro per la città. Da alcuni anni Ceresio Investments è corporate partner di Orticola di Lombardia, la segue nelle sue svariate iniziative e ha regalato nel corso degli anni numerose panchine a Milano, che inizialmente sono posizionate nei viali della mostra mercato durante l’esposizione, e in seguito nei giardini pubblici milanesi.

Per trovare le panchine basta girare per la città e guardarsi intorno: eccole al Giardino Perego di via dei Giardini e al Giardino di Villa Belgiojoso Bonaparte di via Palestro, nel cortile di Palazzo Dugnani e in quello della Gam Galleria d’Arte Moderna, accanto al Museo di Storia Naturale, nel Giardino di Palazzo Reale e poi in piazza Meda e in altri posti ancora. L’obiettivo di tutte queste attività di Orticola di Lombardia è sempre quello di offrire ai milanesi le corrette conoscenze agronomiche mai disgiunte dal gusto del bello, mettendo a disposizione del pubblico aperti spazi verdi, adatti allo svago e a momenti di relax.