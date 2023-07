Milano, guardia medica a pagamento per i non lombardi

Guardia medica a pagamento a Milano per i non lombardi. E' quanto accade da oggi, secondo quando riferisce Ats Milano: "Le visite ambulatoriali e domiciliari effettuate dai medici operanti nei servizi di continuità assistenziale nei confronti di cittadini fuori regione - iscritti al servizio sanitario di altre Regioni, non iscritti al servizio sanitario regionale - sono a pagamento. Tali prestazioni sono saldate direttamente dal cittadino al medico con le tariffe omnicomprensive".

I costi per i cittadini non lombardi: 20 euro per la visita in ambulatorio, 35 per la visita domiciliare

Quali sono i costi? Venti euro per una visita in ambulatorio, 35 euro per la visita a casa, per tutti coloro che non sono iscritti al sistema lombardo, pagabili con Pos presso il medico stesso. Il numero per contattare la guardia medica è l'116117 nei giorni prefestivi, festivi, il sabato e la domenica dalle 8 alle 20 e dal lunedì alla domenica dalle 20 alle 8. E' necessario prima chiamare questo numero.