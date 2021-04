Milano: guerriglia in strada a San Siro dopo video rap, 13 perquisizioni

Perquisizioni domiciliari per 13 ragazzi - di questi 3 sono minorenni - indagati per gli episodi di violenza commessi contro le forze dell'ordine, nel pomeriggio di sabato 10 aprile, vicino a piazza Selinunte, in zona san Siro, a Milano. Li sta eseguendo la polizia: 13 decreti di perquisizione domiciliari emessi dal sostituto procuratore Nobili, coordinatore del pool antiterrorismo della procura di Milano, e dal procuratore del tribunale per i minori di Milano Cascone, nei confronti di 10 maggiorenni e 3 minorenni: sono indagati in concorso per manifestazione non preavvisata, violenza e resistenza a pubblico ufficiale aggravate, nonche' per porto d'armi per un maggiorenne.