Milano, ha aperto Fontana16 Rooms, un'esperienza unica di design e hospitality

Un nuovo spazio nel cuore di Milano per chi vuole soggiornare in un ambiente unico e non standardizzato. Si tratta di Fontana16 Rooms, il nuovo gioiello dell'hotellerie milanese, che da poco ha aperto le sue porte all'interno di un suggestivo edificio risalente agli anni ’20: un progetto ambizioso voluto fortemente dai due fondatori, Alberto Chessa e Mauro Lamera, giovani visionari con un background internazionale, che hanno plasmato Fontana16 Rooms ispirandosi ai loro viaggi in tutto il mondo, arricchendo il progetto con colori vibranti, oggetti unici, profumi avvolgenti ed esperienze di ospitalità senza paragoni.

Rifunzionalizzazione dello spazio con un occhio al Kintsugi

Lo spazio offre un'esperienza di soggiorno eclettica e dinamica, rappresentando uno specchio dell'operosità milanese attraverso il suo design distintivo. Il progetto di rifunzionalizzazione dello spazio ha preservato il layout originale, mantenendo il fascino storico delle stanze che in passato hanno ospitato residenze, uffici e studi medici. Il progetto è del giovane architetto siciliano, Giorgio Clemenza. Seguendo il principio del Kintsugi – nobile tecnica di restauro giapponese che prevede l'utilizzo della foglia oro per ricomporre i frammenti di un oggetto di ceramica rotto - in Fontana16 Rooms è stato scelto di lasciare in evidenza le cicatrici ed i segni del tempo, valorizzandoli con un’elegante vernice blu: non stupirà quindi scorgere un manto blu tra i listelli di parquet. Una soluzione che vuole raccontare la storia dello spazio, nelle sue stratificazioni, senza nasconderla.

Spazi di design con arredi realizzati da artigiani locali

Le 5 camere (Standard, Superior e Deluxe) ognuna caratterizzata da un colore unico, offrono un ambiente accogliente e raffinato. Gli arredi su misura, realizzati da artigiani locali, sottolineano il ricercato equilibrio tra forma e funzione, mentre il corridoio, con la sua tensione progettuale tra moda, neon colorati ed espressività del minimalismo, crea un'esperienza unica per gli ospiti.



Fontana16 Rooms si distingue per l'attenzione ai dettagli e la cura nella selezione di oggetti provenienti da tutto il mondo, incarnando una vera cultura dell'accoglienza. Ogni camera è dotata di bagno privato con prodotti Ortigia, garantendo il massimo comfort con aria condizionata, WiFi gratuito, smart TV, macchina Nespresso, bollitore e minibar. Gli spazi comuni, arricchiti da una selezione di libri e oggetti d'epoca che narrano la storia di Milano, conducono all'ampia terrazza verde, un'oasi di relax con una varietà di piante e una serra curiosa. Fontana16 Rooms offre servizi esclusivi per arricchire ulteriormente l'esperienza degli ospiti, tra cui il noleggio con conducente (NCC), consulenze di stile con la coach Laura Paganini Martinez, servizi di beauty & wellness direttamente in camera, sessioni fotografiche professionali e molto altro.