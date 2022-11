Milano ha la sua copia digitale: mappati 2.500 chilometri di territorio

Una campagna di rilievi aerei e terrestri dei circa 2.500 chilometri che compongono l’area urbana della Città Metropolitana di Milano, per ottimizzare le infrastrutture, i servizi destinati a cittadine e cittadini e migliorare il rapporto fra city users e Comune.

Per la prima volta, una vasta campagna di rilevazione oltre i confini amministrativi - resa possibile da un co-finanziamento dei fondi PON Metro (Programmi Operativi Nazionali per le città Metropolitane) - consentirà la creazione, la verifica e l’aggiornamento di ventidue ‘geodatabase’ che compongono il patrimonio informativo dell’Amministrazione. Dati che verranno messi a disposizione dei comuni dell’area vasta per implementare l’urbanistica intelligente e valorizzare gli spazi pubblici.

Cyclomedia: la fotografia digitale del territorio in 1,2 milioni di oggetti urbani

Ad acquisire una dettagliata e precisa fotografia del territorio, compresi circa 1,2 milioni di oggetti urbani – ad esempio pali della luce, segnaletica verticale e orizzontale – è stata Cyclomedia, leader nella digitalizzazione degli spazi esterni, che ha raccolto ed elaborato i dati grazie a tecnologie basate su avanzati algoritmi di Intelligenza Artificiale. L’azienda ha impiegato venticinque giorni per mappare ogni singola strada, ha percorso le vie di ogni quartiere (compresi Citylife e l’area di Expo mai prima d’ora inclusi nelle rilevazioni) utilizzando tre veicoli dotati di telecamera, e ha raccolto milioni di immagini a 360 gradi attraverso accurati e moderni sensori di mobile mapping.

Nasce il Digital Twin della città di Milano

Grazie alla tecnologia e ad una strumentazione all’avanguardia mondiale, Milano getta le basi per la costruzione di un vero e proprio Digital Twin (o gemello digitale) della città che ne evidenzia in modo chiaro - tra le altre cose - la segnaletica stradale verticale e orizzontale, i semafori, le barriere, i pali della luce e reggifilo, i passi carrai e gli impianti di pubblica affissione, oltre che le dimensioni dei varchi di ponti e tunnel, targhe viarie e commemorative, numero e dimensione delle vetrine commerciali, rampe per persone con disabilità, orologi pubblici, binari delle linee tramviarie e tanto altro ancora.

Lo scopo di questo ambizioso progetto di rilevazione ed elaborazione dei dati è dotare l’Amministrazione comunale di informazioni dettagliate sul tessuto cittadino, utili ad affrontare le sfide contemporanee di gestione dello spazio pubblico.

Milano Digital Twin verso la smart city

Il primo passo per diventare a tutti gli effetti una smart city, infatti, è dotarsi di una corretta panoramica dell’esistente arricchita da dati e approfondimenti che possono essere utilizzati per migliorare la gestione della municipalità a beneficio di tutti i cittadini e le cittadine, sempre in ottica di sostenibilità economica e sociale. Un Digital Twin consente di navigare in modo immersivo il territorio per ispezionarne e valutarne i singoli luoghi senza la necessità di effettuare ispezioni in campo e di identificare automaticamente tutti i beni presenti nello spazio pubblico, in modo da intervenire tempestivamente con eventuali processi di manutenzione.

Pavone: "L'innovazione digitale può guidare trasformazioni decisive"

“Questo progetto – dichiara Layla Pavone, coordinatrice del Board per l’Innovazione Tecnologica e Trasformazione Digitale del Comune di Milano – dimostra come l’innovazione digitale e la tecnologia avanzata possano guidare trasformazioni decisive, oltre che affascinanti, per una migliore governance delle città. Grazie a questa vasta campagna di rilievi, che per la prima volta si è spinta oltre i confini di Milano città, l’Amministrazione si dota di un patrimonio informativo straordinario che verrà messo a disposizione dei comuni della Città Metropolitana e che potrà evolversi fino a diventare un vero e proprio ‘gemello digitale’. Un progresso tecnologico con enormi potenzialità sui servizi offerti alle cittadine e ai cittadini, in termini di sostenibilità, efficientamento e sicurezza”.

Cyclomedia, leader nella digitalizzazione di spazi esterni

Cyclomedia è leader mondiale nella digitalizzazione di spazi esterni e da oltre trent'anni fornisce dati utili attraverso le immagini sferiche a livello stradale più accurate al mondo. Grazie ad analisi innovative basate sull'intelligenza artificiale, Cyclomedia fornisce informazioni puntuali e approfondimenti pratici da utilizzare oggi per costruire un domani migliore. L’azienda sviluppa, costruisce e gestisce i sistemi di mobile mapping più avanzati al mondo, in grado di mappare le aree urbane densamente popolate dell’Europa occidentale e del Nord America. I dati aggiornati e accurati che Cyclomedia raccoglie ogni anno vengono utilizzati da enti pubblici e società private per rendere le città più verdi, accessibili, intelligenti e sicure ed in generale per fare scelte consapevoli basate su dati altamente accurati.