Milano Home: il retail incontra design, made in, innovazione

Mancano solo due giorni all’apertura di Milano Home (11/14 gennaio in fieramilano), la manifestazione fieristica dedicata al mondo dell’abitare e dell’home décor che in questa sua prima edizione si presenta a retailer, progettisti, operatori del settore con format espositivo molto innovativo.

Foresti (Fiera Milano): "Un progetto per rispondere a un mercato in grande evoluzione"

"Con Milano Home abbiamo realizzato un progetto per rispondere ai cambiamenti e alle necessità di un mercato in grande evoluzione che è sempre più centrato su prodotti unici e personalizzati e che richiede un approccio nuovo, capace di intercettare tendenze e visioni future – dichiara Roberto Foresti, vice direttore generale di Fiera Milano. Un progetto dedicato ai professionisti del settore che possa essere l’occasione per scoprire nuove idee, per conoscere le tantissime realtà artigianali e le abilità produttive dei territori italiani e stranieri, e per formarsi su nuove soluzioni e modalità di offerta”.

Dalle fragranze al tableware, dalla decorazione fino al concept gift, la manifestazione , che accoglie 570 brand, il 35% dei quali dall’estero, è una piattaforma dove scoprire le eccellenze del settore, che si contraddistinguono per design, unicità, personalizzazione e naturalmente per sostenibilità. È un progetto che premia ricerca e innovazione di prodotto, valorizzando le competenze e le storie degli espositori, dalle aziende più piccole ai leader di settore, con in comune i valori fondanti della visione di Milano Home : originalità, autenticità, qualità e innovazione.

Le quattro aree di Milano Home

Tra produzioni industriali e abilità artigiane, italiane e straniere, il layout si snoda attraverso 4 macroaree - Vibes, Mood, Elements, Taste – che ospitano delle vere e proprie piazze, intorno alle quali si svolgono eventi e si propongono esperienze nuove. Questi luoghi sono i Creative Hub, realizzati per offrire agli operatori un percorso inedito e far vivere l’esperienza della mostra in un modo più originale: dalla riscoperta dei laboratori artigianali artigiani e del Made in a quella dei materiali, dalla valorizzazione della sostenibilità alle nuove strategie di marketing, i principali temi della manifestazione sono stati trasformati in momenti da vivere e da scoprire.

Retail Academy e Design Talks: la formazione di Milano Home

A completamento dell’offerta espositiva, Milano Home prevede un ricco programma di talk, workshop e momenti formativi. Debutterà la Milano Home Retail Academy, la formazione per i retailer pratica, veloce e utile, con una serie di workshop e momenti di confronto. Più di 60 gli incontri previsti per offrire aggiornamenti e idee e supporto per ogni tipo di esigenza, affrontando temi come relazioni con la clientela, multicanalità , digitalizzazione e social strategy, gestione degli spazi di vendita e messa in scena degli oggetti, identità del punto vendita e molto altro. E poi un programma di Design Talk, dedicati all'evoluzione degli spazi abitativi e dei materiali, per uno scambio proficuo tra interior designer e retailer e per capire insieme ai designer più innovativi, come stanno cambiando le case e gli oggetti. In collaborazione con Polidesign e Platform Architecture and Design.