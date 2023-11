Milano Home: nuove proposte per la tavola 2024

Presentato questa mattina il palinsesto eventi di “Happy Natale Happy Panettone - con Artisti del Panettone", che si svolgerà da oggi al 26 novembre a Palazzo Castiglioni. Un’iniziativa promossa da Confcommercio Milano, Lodi, Monza e Brianza con il supporto di Fiera Milano, che promette 3 giorni dedicati alla scoperta, degustazione e celebrazione del panettone artigianale con un ricco programma di masterclass e degustazioni che spazia dalle tradizioni culinarie milanesi alle innovazioni sulla tavola delle festività natalizie.

Fiera Milano: le novità di Milano Home

in questa occasione Fiera Milano ha presentato alcune delle novità di Milano Home (fieramilano, 11-14 gennaio 2024), la manifestazione dedicata al mondo dell’abitare e della decorazione della casa, anticipando proprio alcune di quelle proposte che saranno tendenze nel mondo della tavola per il prossimo anno.Solo per fare alcuni esempi, gennaio troveremo Weissestal con proposte per la tavola che soddisfano ogni tipo di esigenza e personalità, Easylife con le una vasta gamma di prodotti artigianali in porcellana che si distinguono per ricercatezza e originalità, Andrea Fontebasso, storico brand del marchio Tognana, con collezioni che vanno anche ben oltre la tavola con una vasta proposta di prodotti tessili e complementi d’arredo per decorare ogni stanza della casa.

Ci sarà Ichendorf by Corradi Corradi, con i suoi eleganti oggetti dalle forme essenziali e dal design minimale e Maino Carlo, con eclettiche e originali collezioni dai brand Piffany, Rig-Tig. Stelton, Wedgwood. E ancora oggettistica e complementi per la tavola di rinomate manifatture europee come Lalique, Rogaska e Venini che hanno fatto la storia in questo settore e che ancora oggi sono espressione di design e lusso contemporaneo.E poi Coltellerie Berti, sinonimo di produzione artigianale italiana di coltelli e continua a realizzarli con materiali di primissima qualità proponendo modelli, metodi e competenze uniche ed eleganze ed esclusività con le proposte di Vetrerie d’Empoli.

Nuovi oggetti e microarchitetture d’arredo per personalizzare la casa con un lusso discreto e misurato da L’Oca Nera, mentre colori e disegni che richiamano la natura, ma non solo, saranno protagoniste di alcune delle nuove collezioni di Arcucci. E dal laboratorio francese Jars oggetti di ogni tipo, esclusivi e unici, in argilla o gres, creati a mano funzionali, insoliti o poetici, tutti uno diverso dall’altro e da Blim Plus by Veca proporrà collezioni realizzate con polipropilene di altissima qualità totalmente riciclabile, prodotte attraverso una filiera cortissima e Made in Italy .

E ancora fra i tanti i protagonisti della mostra: Arclinea, Arc Int’l , Baci Milano, Blueside Emotional Design CBE Elettrodomestici, Fade, Galbiati Milano by Mopita , Gefu, Guardini, Zafferano