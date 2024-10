Milano: i City Angels celebrano 30 anni di impegno per la sicurezza e la solidarietà nella città

Milano: i City Angels celebrano 30 anni di impegno per la sicurezza e la solidarietà nelle città

I City Angels festeggiano 30 anni di servizio dedicato ai più vulnerabili, con un importante riconoscimento: il prefetto di Milano, Claudio Sgaraglia, ha annunciato la nomina del fondatore Mario Furlan a Cavaliere al merito della Repubblica. "Siamo partiti in 4 e oggi siamo 600 volontari attivi in 20 città," ricorda Furlan. L'associazione, nata per offrire aiuto ai senzatetto e garantire sicurezza nelle strade, ha raggiunto traguardi significativi, tra cui il recente gemellaggio con il Sindacato Italiano Appartenenti Polizia (Siap).

Rigore e cuore: i City Angels selezionano solo i migliori

Oltre il 20% dei candidati riesce a diventare un City Angel. La selezione, spiega Furlan, è rigorosa: "Cerchiamo persone motivate, disciplinate e coraggiose, capaci di mantenere la calma nei momenti di pericolo." Il lavoro degli Angels non si limita all'assistenza immediata: il centro di accoglienza aperto a Milano ha offerto ospitalità a 50 senzatetto, alcuni dei quali hanno anche trovato un'occupazione grazie al supporto dell'organizzazione.

Celebrazioni e riconoscimenti per gli eroi della strada

Oltre 300 volontari si sono riuniti a Milano per celebrare l'anniversario, insieme a rappresentanti istituzionali e testimonial, come Ivana Spagna e Alberto Fortis. Durante l'evento sono stati premiati gli "Angeli" più meritevoli, tra cui Diego Maraucci e Claudio Caldana, che hanno evitato un omicidio tra senzatetto lo scorso settembre. Caldana ha condiviso le sue storie di aiuto, come quella di Robert, un cardiopatico senzatetto che grazie ai City Angels ha trovato una casa e un po' di dignità.