Milano, i due nuovi ristoranti "democratici" della chef stellata Varese

La scelta controcorrente di Viviana Varese: la chef ha chiuso qualche settimana fa il suo ristorante stellato "Viva", all'interno di Eataly Smeraldo a Milano. Ed ora ritorna con un nuovo locale, sempre a Milano. Ma con una diversa filosofia e prezzi più abbordabili. Il ristorante si chiama Faak e intervista dal Corriere, ha Varese lo ha così raccontato: "Volevo un locale dove sentirmi libera di fare ciò che voglio, dalla colazione, che adesso è molto in voga tra i milanesi, alla pizza, che mi ricorda l’infanzia. E per aperitivo niente cocktail ma solo vino naturale. E poi c’è la brace, l’altra mia grande passione. Il locale si trova in zona Isola, vicino a Scalo Farini. Quanto si spende? A pranzo lo scontrino medio è 18 euro, a cena 40.

Polpo, il ristorante di pesce di Viviana Varese

Un anno fa Varese ha già aperto a Milano anche Polpo: "Un’osteria di pesce che amo molto. Qui la cosa più importante è la materia prima: il menù non è diviso tra antipasti, primi e secondi, ma per tipi cottura, quindi vapore, brace, marinato, crudo, fritto. Lo scontrino medio è 50/60 euro, che per mangiare pesce a Milano è un prezzo concorrenziale".