Milano, i lavoratori dello spettacolo protestano alla Scala

"Invisibili ma indispensabili", "Diritti, dignita', reddito, cultura" recitano i due striscioni appesi questa mattina davanti al Teatro alla Sala da una delegazione di lavoratrici e lavoratori dello spettacolo. Un'azione, afferma una nota, che ha l'obiettivo di attirare l'attenzione di media, istituzioni e opinione pubblica sulla situazione di migliaia di attori, danzatori, tecnici, macchinisti, operatori culturali, che da tre mesi sono rimaste senza lavoro e senza garanzie. Anche in altre citta' italiane si sono svolte mobilitazioni analoghe. La nuova organizzazione "Lavoratrici e lavoratori dello Spettacolo Lombardia", nata nelle prime settimane di lockdown, coinvolge circa 500 tecnici e macchinisti precari nella regione. In tutta Italia sono oltre 13 mila gli operatori aderenti alla rete costituitasi in queste settimane