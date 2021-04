Milano, il 4 maggio riapre la Pinacoteca di Brera

Sul sito della Pinacoteca viene annunciata la data della riapertura, il 4 maggio, con una novità: la BreraCARD. Quello che si acquisterà non sarà più un semplcie biglietto, ma la tessera nominale BreraCARD che dà diritto a visitare le sale del museo fisico per 3 mesi e ad accedere per un anno alle stanze del museo virtuale, BreraPlus+. Un’offerta ampliata che non prevede alcun ritocco delle tariffe, rimaste quelle pre-Covid. Inoltre sarà possibile acquistare a costo zero la temporary card degli Amici di Brera e ritornare al museo gratuitamente un numero illimitato di volte per tre mesi.

Queste le caratteristiche della BreraCARD:

• Brerax3. Con il numero della tua BreraCARD puoi tornare a visitare gratuitamente la Pinacoteca di Brera per 3 mesi, prenotando in anticipo su BreraBooking.

• BreraPLUS+. Con il numero della tua BreraCARD puoi accedere a BreraPlus+, la piattaforma online che arricchisce l’esperienza del museo con contenuti multimediali, documentari, programmi speciali, concerti, première e molto altro.

• BreraBox. Un kit di strumenti di supporto alla visita al museo per rendere la tua esperienza ancora più indimenticabile.

Quella che riaprirà il 4 maggio sarà dunque - si legge sul sito - una Pinacoteca nuova, questa volta non negli allestimenti, ma nel rapporto con il suo pubblico. Un approccio che prevede novità anche negli spazi fisici: poiché l’ingresso alla Pinacoteca non si acquisterà più nel museo, ma su brerabooking.org (a partire dal 2 maggio, con prenotazione obbligatoria), il bancone di biglietteria lascerà il posto ad un help desk incaricato di rispondere alle esigenze del pubblico. Anche le sale espositive riserveranno novità: sarà possibile ammirare in presenza le Fantasie di Mario Mafai, già raccontate dalla Pinacoteca online (su sito, social e soprattutto Brera Plus+). Infine, riapriranno il Caffè Fernanda e Bottega Brera, il bookshop della Pinacoteca – chiuso da più di un anno – che nei prossimi mesi sarà completamente rinnovato.