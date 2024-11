Milano, il 7 dicembre apre la Grande Brera. VIDEO

Milano, il 7 dicembre apre la Grande Brera





La Grande Brera aprirà il 7 dicembre, con la conclusione dei lavori a Palazzo Citterio. Lo ha annunciato il direttore della Pinacoteca di Brera Angelo Crespi, a margine della conferenza stampa su "Sguardi dalla Torre - Picasso" alla Torre Pwc venerdì 8 novembre.





Crespi: "Restituiamo un luogo magnifico di Milano"





"Sono molto ottimista. Dopo 50 anni" a dicembre "sarà una grande festa, la restituzione di un luogo magnifico di Milano ai visitatori e siamo molto orgogliosi perche' il lavoro fatto quest'anno e' stato duro. Un lavoro che ha interessato una parte del palazzo, ma il cantiere e' finito".Crespi ha spiegato che la settimana prossima "partiranno gli allestimenti e quindi siamo pronti per questa grande festa", ha aggiunto Crespi, che ci ha tenuto poi a precisare come il dialogo con i sindacati sia presente, cosi' come il personale per aprire, "oltre all'interesse da parte dei lavoratori a partecipare a questa festa". Dichiarazioni che giungono dopo la mobilitazione annunciata i giorni scorsi dai sindacati e lo sciopero bloccato dalla commissione di garanzia.





Grande Brera, si realizza il sogno di Franco Russoli





Con questa apertura sarà realizzato "il sogno" del sovrintendente Franco Russoli. "Dopo 52 anni sarà aperto al pubblico palazzo Citterio. Saranno esposte due collezioni. Boccioni, Modigliani, Morandi, Picasso, ci sarà anche un giardino segreto davvero inusuale per un quartiere molto stretto come Brera che sarà uno dei luoghi centrali della cultura per i prossimi anni"