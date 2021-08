Milano, il centrosinistra presenta i candidati presidenti dei 9 municipi

Cinque candidati a presidente dei nove Municipi per il centrosinistra avranno meno di 40 anni. Lo ha sottolineato questo pomeriggio al Gud di Citylife il sindaco Giuseppe Sala che ha partecipato alla presentazione dei candidati alla guida dei 'parlamentini'.

I candidati presidenti saranno per il Municipio 1 Mattia Abdu, assessore municipale uscente; Simone Locatelli, già consigliere di zona per il Municipio 2; la presidente uscente del Municipio 3 Caterina Antola; Natale Carapellese per il Municipio 5; il presidente uscente Santo Minniti per il Municipio 6; Silvia Fossati, candidata per il Municipio 7; Giulia Pelucchi per il Municipio 8 e Anita Pirovano, già consigliera comunale di Milano Progressista per il Municipio 9.

"Sono molto soddisfatto, abbiamo rispettato un paio di prerequisiti che avevo dato: la parità di genere, e anche un mix di età, abbiamo cinque presidenti di Municipio fino ai 40 anni. Questo per me è positivo. È una partita importantissima, la partita per diventare sindaco nasce dai municipi. Se la campagna elettorale nel decentramento va bene e si riesce a trovare il consenso nei municipi, a salire aumenta la possibilità di vincere. E in ogni caso i municipi a Milano sono importanti", ha commentato il sindaco Giuseppe Sala a margine della presentazione.I cinque più giovani, citati dal sindaco, sono: Mattia Abdu (40 anni), Simone Locatelli (30 anni), Santo Minniti (37 anni), Giulia Pelucchi (30 anni) e Anita Pirovano (38 anni).