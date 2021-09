Milano, il giardino delle Stelline intitolato all'ex sindaco Tognoli. Video

Milano, il chiostro delle Stelline intitolato all'ex sindaco Tognoli



E' stato intitolato oggi all'ex sindaco di Milano Carlo Tognoli il giardino della Magnolia della Fondazione Stelline di Milano. La cerimonia si è svolta durante la manifestazione "I discorsi del Coraggio – Amare Milano" promossa dal Centro Studi Grande Milano e dall’Associazione Amici delle Stelline con il sostegno della Fondazione Stelline.



Padrona di casa PierCarla Delpiano, Presidente della Fondazione Stelline, che ha voluto ricordare il grande contributo di Tognoli alla città di Milano: "Un uomo straordinario, che tra le latre cose ha deciso di far nascere la Fondazione Stelline. Lo abbiamo apprezzato tutti tantissimo, come tutti i milanesi".



La targa commemorativa è stata svelata alla presenza di Daniela Mainini, presidente Centro Studi Grande Milano, Stefano Bruno Galli, assessore all'Autonomia e Cultura di Regione Lombardia e Filippo Del Corno, assessore alla Cultura del Comune di Milano. Tognoli è stato ricordato anche dall’ex primo cittadino di Milano Gabriele Albertini, come un “sindaco realizzatore e pacificatore, perché nei difficili anni di piombo ha saputo guardare oltre il sangue e le violenze”.







“A Nord dell’Italia c’è l’Europa, a cui dobbiamo guardare, altrimenti non c’è futuro. L’evento di oggi è un atto di resistenza, in un momento in cui è sempre più difficile organizzare manifestazioni del genere. Noi invece vogliamo continuare a farlo, ricordando anche la figura dell’ex sindaco di Milano, Carlo Tognoli”, ha aggiunto Fabio Massa, presidente dell’Associazione Amici delle Stelline.