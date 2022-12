Milano, il figlio di Salvini rapinato dello smartphone

Il figlio di 19 anni del vicepremier e ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini, e' stato rapinato lo scorso 23 dicembre a Milano. L'episodio e' emerso solo lunedì 26 dicembre e' stato anticipato dal sito del Corriere e trova conferme in ambienti investigativi. Erano le 20 quando il giovane in via Paladini, zona Gambara, e' stato avvicinato da due uomini che, minacciandolo con una bottiglia, gli hanno intimato di consegnare lo smartphone. Il diciannovenne ha fatto quanto richiesto e i due rapinatori - descritti come di origine nordafricana - si sono allontanati. Il ragazzo e' riuscito poi a contattare il padre che tramite la sua scorta ha avvisato la questura. Le indagini della Polizia di Stato hanno consentito di rintracciare e recuperare il cellulare che e' gia' stato consegnato al figlio del leader della Lega. Era finito nelle mani di un negoziante egiziano a cui era stato proposto in vendita.

Salvini e la rapina al figlio: "E' capitato a lui come capita a tanti a Milano"

Gli accertamenti hanno coinvolto anche la Digos per capire se si fosse trattato di un atto politico. Ma non è questo il caso, piuttosto si è trattato di un episodio di criminalità ordinaria. "E' capitato a lui come, purtroppo, capita a tanti a Milano", è stato il commento di Salvini. "Fortunatamente non si è fatto male nessuno". E anche il telefono è stato ritrovato, poco distante. Continuano le indagini per identificare i due rapinatori, anche esaminando le telecamere della zona.