Milano, il liceo Brera ha abolito i bagni maschili e femminili

Milano, il liceo che ha abolito i bagni maschili e femminili

Al liceo artistico Brera di Milano sono stati aboliti i bagni maschili e femminili a favore di bagni "no gender" all'insegna della neutralità di genere. Il provvedimento è stato firmato dalla dirigente scolastica con l'appoggio dei rappresesntanti d'istituto, come raccontato da un servizio di Zona Bianca. Così la preside Emilia Ametrano: "Abbiamo preso atto della realtà che c'è in questa scuola, qui di ragazzi in transizione sessuale ce ne sono tanti".

Liceo artistico Brera, il Ministero: "Il Provvedimento si spinge troppo avanti"

Gli studenti possono inoltre scegliere se usare il proprio nome o un alias nel registro elettronico di classe. Dal ministero dell'Istruzione sono già giunte alcune critiche per una decisione che si spingerebbe "troppo avanti". E nel liceo c'è chi teme che con il nuovo governo di centrodestra possano manifestarsi pressioni a ritornare alle più tradizionali divisioni dei servizi tra donne e uomini.