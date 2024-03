Milano, il 25 marzo il Ministro Valditara presenta “La scuola dei talenti”

Milano, 25 marzo: il Ministro Valditara presenta “La scuola dei talenti”

Lunedì 25 marzo alle ore 19.00, presso l'Auditorium Galdus di Milano (via Pompeo Leoni 2) verrà presentato il libro “La scuola dei talenti” del ministro Giuseppe Valditara. Insieme all’autore interverranno Emanuele Boffi (Direttore di Tempi), Loredana Perla (Direttrice del Dipartimento di Scienze della Formazione, Psicologia, Comunicazione Università degli Studi di Bari Aldo Moro), Mario Rusconi (Preside del Liceo Scientifico Pio IX Aventino di Roma) e Massimiliano Tonarini (Presidente di Cdo Opere Educative). L’incontro sarà moderato da Alessandro Sallusti Direttore de il Giornale.

Valditara riflette sul ruolo della scuola nella società di oggi





"Sono profondamente convinto che ogni giovane è come una lucerna ricca di olio che attende solo il fuoco per accendersi. E la scuola costituzionale, la scuola dei talenti, deve essere il fuoco". Con queste parole il professor Giuseppe Valditara, attuale ministro dell'Istruzione e del Merito, riflette sul ruolo della scuola nella società di oggi e su quelli che dovrebbero essere gli obiettivi fondamentali di un'istituzione che guarda al futuro consapevole delle nostre radici storiche e culturali. La scuola deve saper svolgere certamente un'azione maieutica, con al centro lo studente, le sue inclinazioni e passioni, affinché possa costruirsi come persona nella comunità, e allo stesso tempo ribadire l'autorevolezza dell'insegnante e la sua funzione pedagogica. Con un'analisi molto attenta dei dati a disposizione, il ministro analizza le virtù della scuola italiana, ma anche le molte criticità, i problemi legati alla dispersione scolastica, al perduto prestigio sociale ed economico del corpo docente, evidenziando le riforme attuate e quelle future.