Milano, il modello del tram Atm Carrelli nella Lego House in Danimarca

Ha quasi cento anni e dal 1928 circola per le strade di Milano. È lo storico tram Carrelli, conosciuto anche come 'Milano1928', che da oggi tutto il mondo potrà ammirare anche in un'iconica versione realizzata in mattoncini Lego, che è stata scelta per essere esposta alla Lego House a Billund in Danimarca, dove Atm è già presente da 15 anni. Sono oltre 2mila i mattoncini che sono serviti all'artista Luca Petraglia per realizzare l'opera, come riferisce Ansa.

Il modello Lego del Carrelli assemblato nell'Officina Generale di Atm

La versione Lego della vettura è stata assemblata nell'Officina Generale di Atm, dove ogni giorno i 125 tram ancora in circolazione vengono restaurati, revisionati e dotati di sistemi moderni. Luca Petraglia ha lavorato sotto la supervisione e la consulenza dei tecnici Atm che hanno collaborato con il Lego artist per rendere il Carrelli fedele all'originale, per poi portarlo in Danimarca. Il tram storico simbolo di Milano rappresenta ora tutta l'Italia, insieme alla torre di Pisa e al Ponte di Rialto, nel museo Lego.

Petraglia: "Con Atm abbiamo studiato tutti i dettagli"

"Con i tecnici di Atm abbiamo studiato tutti i dettagli - ha spiegato Petraglia -, li abbiamo osservati e dopo ore di lavoro siamo riusciti a decidere come farli". L'idea di realizzare un tram in Lego è stata del fondatore del sito Urbanfile Claudio Nelli e Atm ha sposato il progetto fornendo la sua consulenza.

"All'artista abbiamo consigliato qualche correzione perché aveva creato la vettura guardandola mentre circolava - ha spiegato Ettore Giulia, Coordinatore dei tecnici della manutenzione dei tram -. Oggi a Milano circolano 125 vetture Carrelli tutte moderne anche se storiche, grazie alle nuove tecnologie". Questo tram non circola solo a Milano, si può vedere nella strade di San Francisco, in Australia, a Melbourne, esposto in un museo a Sydney, ha circolato anche a Bruxelles e Francoforte. "Quando selezioniamo le opere da esibire cerchiamo di individuare collezioni particolari - ha spiegato Stuart Harris, Lego House Masterbuilder -.Il tram è un'icona per Milano e dovevamo averlo".