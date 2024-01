Milano: LAD, il nuovo smart district ‘verde e blu’ tra Linate e l’Idroscalo

Verde e blu, saranno questi i colori dominanti del nuovo smart district di Milano. Si chiama Lad, acronimo di Linate Airport District, il progetto che promette di trasformare radicalmente l'area circostante l'Aeroporto di Linate, abbracciando il paesaggio dell'Idroscalo. Dopo il recente ammodernamento dell'aerostazione, che l'ha reso il "Best Airport 2023" secondo ACI Europe, e l'arrivo della M4 che ha ridotto notevolmente i tempi di collegamento con il centro di Milano, LAD si propone di offrire non solo nuovi edifici, ma anche ampi spazi verdi, creando un accesso diretto al "mare dei milanesi".

ChorusLife Linate per un modello di città integrata e sostenibile

Incaricata di questo progetto di rigenerazione urbana è la società Chorus Life Linate di Costim, controllata dal Gruppo Polifin e supportata dallo studio di architettura Tectoo. L'obiettivo è rigenerare un'area che finora è stata principalmente un servizio ausiliario e trasformarla in “città del futuro”, puntando sui principi di sostenibilità, condivisione e socializzazione tra le generazioni.

Il "Linate Airport District" per tutti

Lad non sarà solo un punto di riferimento per gli operatori aeroportuali e gli utenti della M4. Connetterà l'aeroporto a un panorama "verde e blu", tra circa 14.000 metri quadri di giardini e l'Idroscalo, offrendo opportunità di svago e relax per tutti i milanesi. Il concept progettuale mira a valorizzare la presenza dell’acqua nel contesto urbano, mettendo l’accento sulla natura e sulla qualità e fruibilità degli spazi, anche attraverso percorsi ciclabili e pedonali intervallati da piazze pubbliche e luoghi di aggregazione. Inoltre, parte di quest'area ospiterà anche l'Headquarter di Sea, dando vita a una cornice di lavoro moderna e funzionale.

Un nuovo capitolo per Linate Airport

Armando Brunini, CEO di Sea Milan Airports, sottolinea l'importanza del Linate Airport District nel completare il restyling di Linate. "Milano ha un aeroporto che raggiunge i massimi standard di qualità che l’industria offre e riqualificando le aree del sedime verranno migliorate le funzioni e i servizi a supporto dell’attività aeroportuale con un duplice vantaggio. Possiamo offrire a coloro che lavorano in aeroporto spazi lavorativi moderni e funzionali e a tutti i cittadini ampi spazi verdi direttamente collegati all’Idroscalo”, ha affermato Brunini.

Una visione condivisa

Francesco Percassi, Presidente di Costim, e Massimo Tivegna, Vicepresidente di Costim e Consigliere Delegato di Polifin, sottolineano l'approccio innovativo del progetto: "Vogliamo trasformare l'area circostante l'aeroporto di Linate in un polo urbano dinamico e inclusivo, offrendo vantaggi sostenibili a viaggiatori e comunità circostante".

Sala su LAD: "Progetto interessante che arricchirà la vita di tutti"

Il Sindaco della Città Metropolitana di Milano, Giuseppe Sala, evidenzia l'importanza di dare nuova vita agli spazi in disuso lungo l'Idroscalo, rendendo il Linate Airport District un progetto di rigenerazione urbana interessante, che promette di arricchire la vita dei cittadini, a partire dagli utenti e dai lavoratori dell'aeroporto. Le attività preliminari, tra cui demolizioni e bonifiche, sono previste entro il 2024, anticipando un futuro entusiasmante per il Linate Airport District.