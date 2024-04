Milano, il personal trainer Iovino aggredito da cinque persone

Un agguato in piena regola nella notte tra domenica e lunedì a Milano. Vittima il personal trainer 37enne Cristiano Iovino. Nome balzato agli onori delle cronache rosa nelle scorse settimane per alcune sue interviste in cui avrebbe lasciato intendere di un suo presunto flirt con Ilary Blasi. Tanto da essere citato come teste nella causa di separazione tra la showgirl e l'ex capitano della Roma Francesco Totti.

Come ricostruisce Repubblica, cinque o sei uomini sono scesi da un van circondando Iovino mentre stava facendo ritorno a casa attorno alle 3.30 di notte in zona Portello. Ed è iniziata l'aggressione. Il 37enne è stato soccorso dal 118. Sul posto anche i carabinieri. Ma Iovino non avrebbe sporto denuncia