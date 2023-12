Milano, il pranzo di Natale dei clochard in Galleria sgomberato dai vigili

Milano, il pranzo dei clochard in Galleria sgomberato dai vigili

La coda polemica sta facendo discutere rischiando di mettere in ombra la genuina bellezza del gesto in se. I fatti sono raccontati con dovizia di particolari sui social.

La polemica per il pranzo dei clochard interrotto dai ghisa

Milanobelladadio e la onlus ProTetto hanno organizzato alla vigilia di Natale un pranzo nella galleria Vittorio Emanuele. Una tavola allestita nel salotto buono della città, all'ombra del discusso albero di Gucci ed illuminati dalle luci delle vetrine delle boutique del lusso. Al centro, una decina di senzatetto che hanno condiviso un momento conviviale, con il contributo di alcuni locali della zona che hanno preparato antipasto, primo, secondo e dolce. Il caffè, a quanto pare, lo ha offerto Cracco. Ma c'è un ma: l'iniziativa è stata organizzata senza allertare il Comune di Milano e si è quindi trattato a tutti gli effetti di una occupazione abusiva di suolo pubblico. Tanto che la Polizia locale è intervenuta a fine pasto comminando anche una multa di 230 euro.

Da una parte un bel gesto solidale che i malevoli hanno bollato come provocazione. Dall'altra, il doveroso intervento dei ghisa milanesi che alcuni hanno invece interpretato come insensibile intolleranza. Se sull'opportunità di comminare la multa si può discutere, gli agenti non potevano non fare sgomberare la tavolata improvvisata in un'area ad elevatissima densità.

Santarelli (Milanobelladadio): "Peccato per l'imprevisto a fine pranzo"

Il fondatore della pagina social Milanobelladadio Giovanni Santarelli ha commentato a caldo: "La strada è dei senzatetto e per questo abbiamo organizzato un pranzo in strada con loro. A pochi metri dai negozi di lusso ci sono tante persone che dormono per strada e che non hanno nulla, gente a cui basta poco per essere felice, anche un bicchiere di vino con chi gli tende la mano. Peccato per l’imprevisto a fine pranzo…". Dopo lo sgombero da parte dei vigili, Santarelli ha commentato al Corriere: "Hanno fatto il loro dovere ma in certe situazioni si potrebbe chiudere un occhio".

Sardone (Lega): "Assurda scarsa tolleranza". Feltri: "Pago io la multa"

Il consigliere comunale della Lega Silvia Sardone è andata all'attacco parlando di un pranzo che "finisce nella beffa: multa dei vigili per occupazione di suolo pubblico. Assurda questa scarsa tolleranza, nella Milano del Pd che tanto parla di solidarietà, verso iniziative per chi vive per strada". Parallelamente è iniziata la corsa solidale a sostenere i costi della multa. L'associazione di motociclisti Cer Lombardia ha avviato una raccolta fondi. Ma anche Vittorio Feltri rivendica su X il gesto: "Il comune di Milano infligge una multa di 230 euro ai senzatello perche hanno pranzato in Galleria. L’ho pagata io cosi il sindaco crudele avrà altri soldi da sprecare"