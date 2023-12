Milano, il Prefetto differisce lo sciopero della Polizia locale del 7 dicembre

Il prefetto di Milano, Claudio Sgaraglia, sentito il Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, ha disposto il differimento ad altra data dell'astensione dal lavoro ordinario e straordinario del personale della Polizia Locale del Comune di Milano proclamata per giovedì 7 dicembre dalle dalle organizzazioni sindacali Cse-Flpl Sulpl, Fp Cgil, Cisl Fp, Uil Fpl, Csa e Usb, nonché dalla Rsu del Comune. Il provvedimento - è spiegato in una nota - si è reso necessario a seguito dell'esito negativo del tentativo di conciliazione tra i sindacati e il Comune di Milano, per evitare disagi alla mobilità della cittadinanza, nella giornata del Santo Patrono. Lo riferisce Ansa.

Tutti gli eventi a Milano il 7 dicembre

"La città - viene sottolineato - sarà interessata da numerosi e rilevanti eventi della tradizione meneghina, quali innanzitutto l'apertura della stagione scaligera, cui prenderanno parte numerose personalità del mondo politico, istituzionale, economico e finanziario; la manifestazione fieristica 'Artigiano in fiera'; la cerimonia per la consegna delle Benemerenze civiche; la c.d. Prima diffusa, ovvero la proiezione della Prima della Scala in diversi luoghi della città; il mercatino nell'area adiacente il Duomo di Milano; la cerimonia di accensione del candelabro in piazza San Carlo (in occasione della festa ebraica di "Chanukka") e la tradizionale Fiera degli 'Oh bej! Oh bej!'".